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Лубінець: у Росії вирішують чи допускати турецького омбудсмена Малкоча до українських військовополонених

Візит турецького омбудсмана може змінити ситуацію з порушенням прав громадян України на території РФ.

Лубінець: у Росії вирішують чи допускати турецького омбудсмена Малкоча до українських військовополонених
Фото: facebook/Офіс Омбудсмана України

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російська сторона досі розмірковує, чи допускати турецького омбудсмана Шерефа Малкоча до українських військовополонених, які перебувають у РФ. 

Про це Лубінець розповів під час ефіру на "Радіо Свобода". 

Омбудсман наголосив, що це ще один з елементів тактики Києва, щоб змінити ситуацію з порушенням прав громадян України на території країни-агресора.

"Ви побачили тільки публічну позицію. Він приїхав в Україну, він заявив про наміри відвідати територію Російської Федерації, — пояснив Лубінець. — Ми над цим працювали багато місяців. Це були спочатку непублічні зустрічі, обговорення потенційно, чи готовий він взагалі займатися цим питанням". 

Омбудсман також прокоментував заклики папи Римського обміняти полонених у форматі "всіх на всіх". Він підкреслив, що це результати активної роботи української сторони.

"Я не можу сказати, що станом на зараз у мене є передчуття, що ми на порозі якогось великого обміну всіх на всіх. Це не означає, що ми над цим не працюємо. Але знову ж таки, єдина проблема проблема, з якою ми стикаємось – це небажання російської сторони проводити обмінні процеси", – додав Лубінець.

Український омбудсман подякував своєму турецькому колезі за те, що він погодився. 

"Він особисто приїхав на чотири дні, попри те, що вони бачили, що, з одного боку, вся територія України – під постійними обстрілами, а з іншого боку, в них був і є священний місяць Рамадан. Але він приїхав, — розповів Лубінець. —  Після повернення він проінформував мене, що вже через два дні після повернення у нього відбувся перший контакт, дискусія з російською стороною".

Потім у РФ показали зустріч Малкоча з російською уповноваженою Татьяною Москальковою. Наразі Росія взяла час, аби обміркувати пропозицію Анкари. 

"Скажемо так, це ще один із елементів нашої тактики, як змінити ситуацію з порушенням прав військовополонених на території Російської Федерації. Знову ж таки, ви побачили тільки публічну позицію. Він приїхав в Україну, він заявив про наміри відвідати територію Російської Федерації. Ми над цим працювали багато місяців", – сказав Лубінець.

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