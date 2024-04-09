Українського активіста Сергія Цигіпу етапували з окупованого Криму до Росії, – ZMINA

Письменника та журналіста Сергія Цигіпу, якого росіяни незаконно засудили до 13 років колонії, 8 квітня етапували із Сімферопольського СІЗО №2 до Росії. Наразі його місце перебування залишається невідомим.
Про це в коментарі виданню ZMINA повідомила його дружина Олена Цигіпа.
"Я щойно дізналася від адвоката про те, що Сергія відправили вчора до Росії. Ми поки не знаємо, куди саме його етапували. Не розумію, як таке може бути, щоб перед переміщенням людини попередньо не повідомити його адвоката та родину. Щоб вони не знали, в яке місто та в яку колонію його етапували. Але в країні, де панує беззаконня, можливо все", – сказала вона.
Незадовго до цього Олена отримала від Сергія листа, у якому він писав, що "морально готовий до етапування", і просив, щоб вона не засмучувалася. Також він передавав привіт рідним, друзям і знайомим.
- Сергія Цигіпу, журналіста і письменника з Нової Каховки, росіяни утримують у полоні півтора року. Його викрали окупанти в 2022 році. У квітні росіяни опублікували відео, на якому Цигіпа розповідає про "сумнівну стратегію української армії". В описі його представляють як "старшого офіцера командування Сил спеціальних операцій української армії, який переїхав до Росії".
- Завдяки зусиллям Цигіпи в місті був проведений масовий захід громадянської непокори. Він також активно вів волонтерську діяльність, допомагав людям їжею та ліками. Після його затримання зв’язок з ним перервався, і його рідні деякий час не знали, де він і що з ним. Пізніше з пропагандистського ролика на російському телебаченні вони дізналися, що Цигіпа в полоні. Його утримували в Сімферопольському СІЗО №2. 6 жовтня 2023 року так званий “Верховний суд республіки Крим” засудив Сергія Цигіпу до 13 років ув’язнення в колонії суворого режиму, звинувативши його в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ.