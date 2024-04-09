Українського активіста Сергія Цигіпу етапували з окупованого Криму до Росії, – ZMINA

Письменника та журналіста Сергія Цигіпу, якого росіяни незаконно засудили до 13 років колонії, 8 квітня етапували із Сімферопольського СІЗО №2 до Росії. Наразі його місце перебування залишається невідомим.

Про це в коментарі виданню ZMINA повідомила його дружина Олена Цигіпа.

"Я щойно дізналася від адвоката про те, що Сергія відправили вчора до Росії. Ми поки не знаємо, куди саме його етапували. Не розумію, як таке може бути, щоб перед переміщенням людини попередньо не повідомити його адвоката та родину. Щоб вони не знали, в яке місто та в яку колонію його етапували. Але в країні, де панує беззаконня, можливо все", – сказала вона.

Незадовго до цього Олена отримала від Сергія листа, у якому він писав, що "морально готовий до етапування", і просив, щоб вона не засмучувалася. Також він передавав привіт рідним, друзям і знайомим.