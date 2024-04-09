Відомо про 54-х українських військовополонених, страчених російськими військовими, – Юрій Бєлоусов

Офіс Генерального прокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Йдеться про вбивство 54-х захисників. Про це в ефірі «Суспільного» заявив Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Коментуючи відео, опубліковане в соцмережах 7 квітня, керівник Департаменту зазначив, що попередньо підтверджено: злочин відбувся біля Кринок на Херсонщині, але деталі ще перевіряються. Юрій Бєлоусов закликав пам’ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих.

“По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це – не поодинокий випадок, а свідчення політики рф”, – сказав Бєлоусов.

Він зазначив, що випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року. Суд вже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника на Чернігівщині. Розслідування ускладнює той факт, що у прокурорів та слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло.

“Але ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території… Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію. Наше завдання зараз – документувати, фіксувати, розповідати світу правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу”, – сказав Бєлоусов.