Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
ГоловнаБлогиБлог Дани Ярової

Хочу, щоб мої онуки не знали, що таке війна

Незавершений гештальт. Це те, як я можу назвати своє життя за останні 10 років. В далекому 2000-му році я почала свій шлях з роботи в банківському секторі. Вчилась, отримувала другу освіту, працювала в банку, викладала по суботах, щоб можна було отримати другу освіту безкоштовно. Потім, в 2004, прямо під час написання відповідних нормативно-правових актів перейшла на фондовий ринок. Це був high level економіки. Працювали ми багато, спали мало, але було все вкрай цікаво.

В 2009 році, після фінансової кризи та народження дитини, я вийшла на руїни фондового ринку, і зрозуміла що чекати пожвавлення не хочу. Тому я купила квиток на літак, та полетіла в Азію. Я не знала, чим буду займатися, що буду робити. Але дуже швидко знайшла, і дуже швидко почала реалізовувати. Спочатку було розвантаження перших 6 кубів товару, потім найм людей. Потім усвідомлення, що несеш відповідальність за людей, і маєш робити так, щоб після всіх виплат і тобі щось лишалось. Потім створення особистої торгової марки одягу. Потім власне виробництво.

Фото: Генштаб

Чому я так довго це все розписую? Щоб було розуміння що я не людина, яка звикла працювати на зарплату незалежно від того, зробила вона щось чи ні. Але в 2014 році все змінилось. Я включилась з початком війни у волонтерсво. В 2015 році я з багатьма іншими людьми, з якими ми спілкуємось і зараз, у складі Волонтерського десанту, зайшла в стіни Міністерства оборони. Зайшла… І почала сваритись матом.

Я не розуміла бюрократичних процесів, тягомотини по питанням, які вирішуються за 5 хвилин, перекладання папірців, ігор престолів, що на самому високому рівні, що на нижчих рівнях. Направлення своєї роботи, по суті, я обрала сама. Це імплементація стандартів НАТО при наданні першої домедичноі допомоги, та перехід з форми, яка згорала за секунди, до форми, яку зараз носять наші військові.

Задачі я виконала і вже склала свої капці в сумочку, як екс-очільник МО, якого я дуже поважаю, почав наполягати на тому, щоб я очолила департамент державних закупівель.

Я втекла.

Чесно скажу. Втікала назад в бізнес, де все просто і зрозуміло. Працюєш ліпше, більше, розумніше ніж конкуренти - отримуєш більший прибуток. А потім. Потім сталось повномасштабне вторгнення. І я тисячу разів задавала собі питання, а якби я не пішла? Змогла би я зупинити скорочення армії? А згортання ракетних програм? А забезпечення армії?

На ці питання в мене немає відповідей. І ніколи не буде. Але я знову знаходжусь в стінах Міністерства оборони, на тій самій посаді.

Тут можна довго міркувати чому? Навіщо? Чому я?

Але що саме я зараз роблю в МО, я розумію дуже добре. І якщо мене спитати, чому я там, і що я роблю. Я відповім.

Я хочу, щоб моя країна була в НАТО.

Я хочу, щоб троє моїх синів пішли в армію, а не пішли на війну.

Я хочу, щоб діти загиблих, якими я опікуюсь, також йшли в армію, та не йшли на війну.

Я хочу, щоб мої онуки не знали, що таке війна.

Скільки я буду це робити? Поки не досягну поставленої мети. І мені без різниці гвинтиком якого розміру я буду для досягнення поставлених цілей.

Дана Ярова Дана Ярова , Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова ГО «Мрія дітей України», волонтерка
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies