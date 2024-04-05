Створення Реєстру збитків для України: що це означає

2 квітня у Гаазі офіційно відкрили Реєстр збитків для України, які росія завдала українцям своєю агресією. Для чого потрібен і як працюватиме цей інструмент – пояснює виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини та партнер Національної платформи стійкості та згуртованості Олександр Павліченко.

Фото: EPA/UPG Тетяна оглядає свою зруйновану квартиру після атаки безпілотника на житловий будинок в Солом'янському районі Києва, 22 грудня 2023 р.

Мета цього Реєстру – зібрати інформацію про весь обсяг завданої агресією росії шкоди, зокрема на цьому першому етапі – інформацію про пошкоджене майно українців. Це перший етап триступеневого механізму компенсацій. Механізму, який передбачатиме і відповідні судові, і квазісудові процедури щодо створення відповідного фонду відшкодування і самого відшкодування та стягнення з росії коштів в якомусь вигляді для того, щоб наповнювати цей фонд.

За рахунок яких коштів наповнюватиметься цей Фонд – про це зараз поки що ще йдуть дискусії. Ймовірно, його наповнення буде відбуватися за рахунок реквізиції заморожених активів росії, або це буде відсоток від цих активів, тому що навіть ця сума буде досить значною, і може бути використана на це відшкодування, або ж відсотку від продажу енергоносіїв….

Другий етап відшкодування передбачатиме судову процедуру і визначення в межах цієї судової процедури джерел наповнення Фонду відшкодування. Цим судовим органом може бути, наприклад, Трибунал з питань агресії російської федерації в Україні.

І 3-й етап – власне вже саме відшкодування. Цей механізм на сьогоднішній день також ще не розроблений.

Механізм відшкодування буде визначати також і межі відшкодування. В цьому питанні варто пам'ятати, що у процесі відшкодування будуть встановлені певні ліміти, більше якої виплата відшкодування здійснюватися не буде. Разом з тим, відшкодуванню підлягатиме не лише майнова шкода, а й шкода, завдана здоров’ю, життю, шкода через незаконне позбавлення волі, сексуальне або інше насильство….

Поки що єдиний приклад успішного відшкодування був реалізований в Іраку із залученням механізмів ООН. Була створена комісія, яка приймала претензії від юридичних осіб – це стосувалось ушкоджень нафтопереробних підприємств, родовищ і таке інше. Відповідно там була заявлена сума набагато більша, аніж була відшкодована. В Іраку процес виплати розтягнувся майже на 20 років, однак це приклад, який на даний момент може слугувати певною моделлю для реалізації процедури відшкодування завданої шкоди за результатами збройної агресії в Україні.

Тобто, завдання Реєстру збитків для України – фактично зібрати доказову базу з визначеними числовими параметрами у сумах завданої шкоди, яка підлягатиме відшкодуванню. Заповнення цього реєстру відбуватиметься через Єдиний портал державних послуг "Дія", в якому самі громадяни та організації будуть зазначати знищені чи ушкоджені внаслідок російської агресії об'єкти.

На першому етапі йдеться виключно про матеріальну шкоду, завдану нерухомим об'єктам. Далі це будуть понад 40 різних класифікацій – це і рухоме майно, і завдана шкода здоров'ю, життю, оцінка завданої шкоди бізнесу. Наприклад, скільки конкретний український фермер втратив через заміновані поля, скільки витратив на їх розмінування – тобто, і прямі, і непрямі збитки від агресії російської федерації.