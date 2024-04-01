ШІ для кращого управління компанією: лекція футуриста Джонатана Бріла

За його плечима – досвід роботи глобальним футурологом в HP (Hewlett-Packard). Там він керував програмами довгострокової стратегії. Також був креативним директором у Frog Design, керівним партнером інноваційних фірм, які створили понад 350 продуктів. Нині він керівний директор у Resilient Growth Partners та член правління в Frost & Sullivan. Бріл консультує на глобальному рівні з питань інновації продуктів та стратегії стійкого росту.

Вміти шукати і приймати допомогу інших, дивитися не всередину організації, а назовні, і бачити ту інформацію, якої в тебе ще немає. Такі рекомендації стають ключовими в часи, коли штучний інтелект перебирає на себе все більше і більше задач у компаніях. І саме за таких умов важливими стають люди та розвиток їх компетенцій для постановки більш масштабних та багаторівневих задач.

Я є великим прихильником України, тож мені дуже приємно бути з вами і виступати для української авдиторії. Хочу поміркувати разом з вами над тим, як перекинути місток між економікою, економічним розвитком та тим, що відбувається назовні.

Усього лише декілька місяців тому люди дивилися на штучний інтелект (ШІ) як на дещо абстрактне, що відбудеться у майбутньому. Насправді ж зараз відбувається стрімкий перехід від теорії до практики використання штучного інтелекту. І необхідно розглядати конкретні питання, що ми маємо робити в межах наших компаній, тут і зараз. Адже перехід від теорії до реальності відбувся вкрай швидко. І тут постає питання корпоративної культури та культури співробітників. Йдеться про невеликі, але важливі кроки, які ви можете робити вже сьогодні, щоби краще підготувати ваші організації і команди до того, що відбудеться завтра. Безумовно, за технологією стоять люди і все вирішується завдяки тому, як ми співпрацюємо один з одним як люди.

Власне, що буде відбуватися далі? Безумовно, ми всі, цікавимося штучним інтелектом: дехто працює над цим, дехто лише говорить про це. Навіть мистецтво уже стає просякнуте ШІ. Що ж ми маємо зробити упродовж наступних 6, 12 чи 18 місяців для нашого бізнесу?

Ми живемо у часи генеративних мереж і систем. Безумовно, сама цивілізація є такою мережею, яка генерує дуже багато всього. І нам стає простіше ділитися чимось, ніж створювати щось. Це істотно збільшує можливості людства. Коли був винайдений перший типографський прес (орієнтовно в 1500 році), це змінило людство. Далі була, наприклад, залізниця. А тепер, у період, коли все стає охоплене інтернетом і засиллям чипів, ми бачимо вплив технологій на те, як ми виконуємо нашу роботу. Це має величезний вплив на людство.

У 1800 році середній дохід на рік становив 350 доларів, незалежно від того, де ви перебували: у США, Англії чи в Україні. А якщо ми подивимося на доходи сьогодні,то сукупне багатство істотно зросло. І якщо ми розглянемо перспективу 30 років – у 2055му році мільярди людей увійдуть у такий стан економічного достатку, який має сьогодні середній клас у Сполучених Штатах. Це означає неймовірну кількість багатства і статків у світі, а також те, що в людській історії це буде безпрецедентний рівень доходу.

Отже, що нам необхідно буде робити? Ми, як людський вид, маємо ставити перед собою запитання, як усе буде надалі відбуватися? Чи буде у нас мир? Як ми будемо будувати станції з виробництва атомної енергії? Скільки будівель ми будемо змушені зводити щодня? Питання у тому,чи ми підемо правильним шляхом, а чи хибним у подальшому розвитку людства? Хіба нам дуже пощастить і ми відразу знайдемо той самий правильний шлях.

Інше питання – як же ділитися ресурсами? Якщо ми не знайдемо відповіді, то перед нами постануть величезні виклики. Не лише майбутнє є невизначеним – насправді, ми багато чого знаємо про нього і це вперше в людській історії, коли ми можемо дивитися вперед на 20 років. І вже зараз ми розуміємо, якщо ми не вдамося до радикальних змін сьогодні, ми будемо мати перед собою нестачу робочої сили, економічні та геополітичні проблеми, а також проблеми з врядуванням, кліматом, продуктовою безпекою та охороною здоров'я, з конфліктами та боротьбою за ресурси.

Отже, як перетворити бізнеси на мережі, які створюють? Моя команда по всьому світі консультує керівників – тих людей, які очолюють зрілі компанії та знають, як і що найкраще відбувається на місцях. Ми намагаємося встановити зв'язки між такими великими та розвиненими компаніями у Сінгапурі, Німеччині, Гонконзі, США, у містах Київ, Лондон, Берлін, Нью-Йорк, Дубай.

Ми прагнемо визначити, як слід поміняти правила гри та поведінки, щоби розуміти потенційну кризу, яка очікує на нас у зв’язку з акумулюванням великої кількості багатства, і масштаб якої буде вимірюватися трильйонами доларів. Для того, щоб усі ці виклики перетворити на можливості.

ШІ – це найбільший шанс і можливість для нас подолати ті обмеження, які накладає людський мозок. Це допоможе нам ефективно розподіляти ресурси та міняти спосіб, як ми працюємо зі знаннями, продуктами і як ми втілюємо розподіл праці. Це неймовірно змінить людський потенціал.

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Нові технології – нові правила для бізнесу

ШІ змінює наш спосіб роботи зі знаннями і те, що ми знаємо про знання. Всього лише кілька місяців тому, якщо ви шукали інфляцію у США, ви могли отримати довідки від найрозумніших економічних прогнозувальників у світі – вони давали свої прогнози, на основі чого ми компілювали середній прогноз і отримували більш-менше реалістичні дані. Що відбувається тепер: дитина, яка перебуває у будь-якому куточку світу, може задати пошук і створити такі ж результати, як професійні експерти-прогнозувальники. Тож ми можемо радикально змінити природу знань і те, як ми їх генеруємо, споживаємо і загалом, як ми рухаємося вперед завдяки знанням.

Також відбуваються разючі зміни у сфері продуктів: Google Deepmind опублікував доповідь про те, що стабільні матеріали, які ми знаємо, бронза або залізо, сталь, силікон – ці субстанції разюче вплинули на розвиток людської цивілізації. Вони настільки поліпшили свої якості, що наприклад, у Сан-Франциско ми маємо роботів, які використовують ШІ без людського втручання і виробляють перелічені субстанції. Відбувається радикальна акселерація технологічних та інших знань і це змінить спосіб виробництва різних продуктів і речовин. Ця обставина може теж спричинити конфлікт і боротьбу за ресурси.

Ще один спосіб того, як ШІ впливає на економіку і має наслідки у природі людської діяльності: декілька тижнів тому OpenAI поділився новою візією і моделлю. Якщо ви вписуєте речення в цю модель, то отримаєте відео того, чого ніколи не існувало. Нещодавно ШІ успішно здав адвокатський іспит у США (який юристи здають після кількарічного навчання). Тобто виходить, що ШІ може працювати адвокатом. Або Google нещодавно опублікував дослідження про лікарську практику. Воно свідчить, що сервіси ШІ є надзвичайно добрими лікарями у 28 з 30 показників, за якими ми вимірюємо досконалість роботи лікаря. Це не говорить про те, що мають щезнути адвокати чи лікарі, бо є випадки, де необхідне залучення людини, але багато чого може робити ШІ. Звісно, як пацієнт я все ж таки чекатиму, що лікар мені видасть кінцевий діагноз, і так само буду чекати на консультацію адвоката.

Зрештою, ми переходимо до такої моделі світу, де влада базується на тому, скільки людей ви контролюєте. Якщо ви очолюєте організацію і маєте тисячу людей у ній, ви контролюєте їх і цим вимірюється розмір вашої влади. Влада перейде у площину того, скільки процесів ви контролюєте, як ці процеси підтримують не лише люди, а ШІ («економісти», «юристи», «лікарі»).

Бізнес – це теж генеративна мережа і ключове питання, яке ми маємо ставити перед собою: як ми будемо використовувати прискорення роботи, знань і продуктових інновацій, щоби перетворити кризу на можливості? Коли ми говоримо із фахівцями, які працюють у відділах кадрів, ми знаємо, що окрім кадрів є такі важливі складові, як архітектура, рутинні процеси і культура. Архітектура – це про те, як організація влаштована і хто на чолі. Рутинними процесами в організації у вас можуть бути функції наукових розробок, досліджень та інші бізнес-процеси. І третій компонент, культура, впливає на те, що відбувається. Коли ви міняєте відносини і взаємозв'язки між архітектурою, рутиною і культурою, ви міняєте кінцевий результат.

Розгляньмо архітектуру організації. Сьогодні дуже багато компаній проходять крізь цифрову трансформацію, намагаючись зрозуміти, що відбудеться далі. І орієнтовно за сім років ми матимемо перед собою завдання знову переосмислити все, що ми робимо. Бо технології, які з'являться, матимуть можливість підтримувати нові способи роботи.

Як застосувати ШІ для зростання людей у командах

Якщо ми трансформуємо наші організації, ми намагаємося перейти у той стан, як все було на початку. Тобто, спочатку ви маєте троє людей – це є найефективніша структура, у якій є головний виконавчий директор, фінансовий директор та операційний директор. Далі, коли ви додаєте більше людей, це стає схожим на більш інноваційну структуру. Потім, коли ви отримуєте більше людей в організації, ви переходите власне до того, що називається «загадка м'ясної кульки». Якщо у вашому підпорядкуванні є понад 12 осіб, питання в тому, куди покотиться ця кулька? Штучний інтелект відіграватиме провідну роль у тому, як вирішити цю загадку. Із хаосу неструктурованих даних та комунікації ШІ може допомогти нам отримати саме ту інформацію, якої ви потребуєте у правильний час. У вас може бути сто чи десять тисяч людей, але ж ніхто з керівників не буде слухати десять тисяч голосів чи взаємодіяти із такою кількістю чатів чи мейлів. Але вам треба винести основне з усього цього потоку інформації.

Наведу приклади. Я працював над прототипом стратегії, заснованій на штучному інтелекті для тисячі компаній, які увійшли до рейтингу «Топ-1000 Fortune». Ми проводили зум-наради, інтерв'ю з експертами в межах організації, воркшоп з керівництвом, який тривав півдня. Їм потрібен був звіт про те, які висновки були зроблені. Я думав: щоби правильно викласти основні висновки, треба витратити біля 100 годин. У нас були були стенограми всіх розмов, які штучний інтелект згенерував за результатами, були відео нашого семінару,також щорічні звіти цієї компанії та аналітичні доповіді. Я це все включив у велику мовну модель, яку створив штучний інтелект. І замість того, щоб витратити сотні годин, я витратив лише декілька годин, коли завантажив інформацію в систему. І велика мовна модель мені згенерувала все, що потрібно. У той самий час клієнт отримав саме те, що він хотів. Це дуже вражаючий результат. Клієнти сказали, що це напевно найкращий звіт із розроблення стратегії, який вони коли-небудь бачили в житті.

Якщо ви уже проходите крізь подібну трансформацію, ви будете отримувати і недоліки на цьому шляху. В основі підвищення ефективності лежить архітектура, рутинні процеси та культура. Коли ми говоримо про трансформацію, середньостатистичний консультант може вам надати певну пораду, але коли ви купуєте компанію, потрібно декілька років, щоби керівна команда пристосувалася один до одного, щоб налагодити контроль. Цей процес може бути і довшим, якщо ми міняємо рутинні процеси, наприклад, ланцюг постачання або фінансову функцію, і зайняти до трьох років – спочатку все організувати, далі побудувати щось нове і третій рік йде на те, щоб люди спрацювалися. А якщо ви бажаєте змінити культуру таких компаній, як Dell чи Microsoft, це триває зазвичай від п’яти до семи років. Йдеться про створення психологічної безпеки, комфорту, зміну стимулів. Це дуже важливо розуміти, бо культурі мало одного лише затвердження стратегії. Для її трансформації потрібно робити рішучі зміни, щоби ми були готові до технологічних змін, коли технології будуть з'являтися онлайн. У майбутньому одна людина зможе контролювати тисячу бізнес-процесів. Якщо ви керівник ІТ-компанії, цілком можливо, що ви зможете очолити такий колектив, про який я говорю, бо ваші співробітники будуть, напевно, першим поколінням працівників, які працюватимуть так масштабно і всеохопно з ШІ.

Якщо ми проаналізуємо тисячу найуспішніших лідерів, хочу сказати що везіння є результатом або навіть творінням генеративних мереж, коли ви знаєте, що існують певні процеси, певні люди і певні вузли. Як ви встановлюєте відносини між ними – ось це і є найважливішою навичкою. Ви досягаєте удачі завдяки тому, що ви будуєте ці відносини.

Формула LUCK – чотири ключові навички сьогодення

Є чотири види навичок, які можна описати абревіатурою LUCK. Bи не обов'язково повинні мати усі їх, можна розпочати з однієї. Перша L (Leverage Help) – користатися допомогою. На початку нашої кар'єри ми часто думаємо, що самотужки маємо бути експертами у всьому, але треба навчитися спиратися на допомогу інших людей. Вам потрібна допомога від людини, яка виконує інші функції або має інше географічне розташування. Важливо навчитися комфортно приймати допомогу, а на початку кар'єри більшість людей хочуть понад усе самостійно виконувати задачі.

Друга навичка, яку необхідно мати – це U (Unexpected Connections) або ж неочікувані зв'язки та люди. Коли дані можна так легко знайти і синтезувати за допомогою штучного інтелекту, нам потрібно, щоб люди дивилися не всередину організації, а назовні і шукали ту інформацію, якої у нас ще немає. Ми змінюємо мережу і змінюємо те, що стає можливим для нас. В результаті ми формуємо наш потенціал, а далі ми міняємо свою долю і свою визначеність.

Безумовно, керівництво компанії не отримує все так легко на свій робочий стіл. Цьому передує організація процесів і людей, формуються нові способи того, як ми контролюємо хаос (С – Controlling Chaos), міняємо часові рамки, послідовність або ризики, різні деструктивні події чи те, що розхитує нашу систему. Стандартні операційні процедури рідко виявляються такими, які одразу можна взяти і реалізувати – частіше доводиться адаптувати їх. Коли вам стає комфортно із цим всім, а випадковості перестають вас лякати, ви можете після нашої лекції зробити висновок, що є певний важіль, який ще ніхто не натиснув – Knowing What’s Missing (K).

Це дуже різні спроможності, які допоможуть нам будувати процеси, що лежать в основі трансформації. При цьому, ми ще думаємо, як ми досягаємо ключових показників ефективності. Ось це і є робота та інтуїція керівників, і завтра це має стосуватися насправді керівників молодшої ланки.

Ми живемо в епоху генеративних мереж. Людський розум та бізнес теж стають генеративною мережею. І наша зустріч теж може бути генеративною мережею. І ми в результаті підсилюємо свою удачу і везіння, коли об'єднуємося. Але в основі всього лежать відносини: якщо хтось відкриває двері для нас, це допомагає нам перейти на наступний рівень потенціалу нашої організації і нашої економіки. Ми часто не можемо досягти всього і одразу, але я пропоную розпочати з того, щоби навчитися сприймати допомогу інших людей. Це найлегший спосіб увійти до мережі, бо ми зв'язуємося з людьми, які знають людей, яких ми не знаємо, або є експертами в тому, чого ми не знаємо.

Я спілкувався на конференції з одним чоловіком, його звати Курт. Він не знав, як досягти своєї мети, а за 45 хвилин після початку виступу він отримав купу корисних порад, адже правильно сформулював своє запитання.

Переглянути лекцію можна за посиланням українською та англійською мовами.