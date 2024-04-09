Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів і гелікоптера

Російські війська минулої доби обстрілювали прикордоння Чернігівщини з мінометів та гелікоптера.

Про це повідомило Північне регіональне представництво прикордонної служби.

"Російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом доби російські війська у восьми випадках завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 42 вибухи", - йдеться в повідомленні.

Новгород-Сіверська громада: 3 вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Грем’яч.

Семенівська: 38 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) та 1 вибух (прихід, ймовірно НАР запущена з вертольоту ворога), в напрямку н.п. Леонівка, Тимоновичі, Лубʼяне та Лісківщина.

Інформації про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не було.

5 квітня Чернігівщину відвідав президент Зеленський. Він ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд. повідомлялося, що в регіоні будуть три лінії рубежів оборони.