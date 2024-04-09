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Росіяни обстріляли Очаків із артилерії

Пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Постраждалих немає

Росіяни обстріляли Очаків із артилерії
Очаків, обстріл (архівне фото)
Фото: Сергій Шайхет у Telegram

Сьогодні вранці російські війська здійснили артилерійський обстріл Очакова Миколаївської області.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Зранку, 9 квітня, об 04:30 ворог здійснив артилерійський обстріл м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого, ударною хвилею та уламками пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Постраждалих немає", - написав він у фейсбуці.

Раніше в ОДА також повідомили, що в ніч на 9 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ворожі безпілотники "Шахед".

Також уночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, вночі в Миколаївській області знищили три "шахеди".

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