Головне за понеділок, 8 квітня: удари по Полтавщині та Запоріжжю, штурмові дії ворога на шести напрямках, засідання Ставки

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 48 бойових зіткнень, ворожі обстріли, спецоперація ГУР у Балтійському морі. Яким запам’ятається 775-й день повномасштабної війни.

Увечері 8 квітня російська армія завдала удару по Полтавській області.

“Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади”, - повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Пізніше він повідомив, що у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. Крім того, за попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, з них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

Майже опівночі Філіп Пронін повідомив, що кількість травмованих внаслідок удару зросла до 10.

Сьогодні, 8 квітня, російська окупаційна армія близько 12.30 завдала по підприємству Запоріжжя ракетноих ударів. Загинуло троє осіб.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, а також уточнили у Офісі генпрокурора.

"Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", – написав Федоров.

Перед тим він повідомляв у телеграмі про вибухи у місті.

Пізніше у Офісі генпрокурора уточнили, що близько 12:30 військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, також є поранені.

Сьогодні ж окупанти завдали авіаудару по Сумах, також били по області.

Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура.

Керівник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив також, що окупанти вдарили керованими авіабомбами по центру Білопілля.

Загинула жінка, іще двоє людей поранені, один у важкому стані. Крім того, пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури і транспортні засоби.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 48 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку противник здійснив 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 квітня – в нашій новині.

8 квітня Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача.

Як ідеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах, основним питанням був захист Харкова від російських ударів і можливість зміцнити ППО і РЕБ на Харківщині.

Також за словами Зеленського, були доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та результативності збиття дронів і ракет. "Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", - додав Президент.

Крім того, на Ставці Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках.

"Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - додав Зеленський.

Міжнародні організації виявилися безпорадними щодо реагування на жорстокі страти українських військовополонених російськими окупантами. Українська сторона досі чекає чітких юридичних кроків зі сторони світу, зокрема трибуналу або відкриття провадження зі сторони МКС.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив Уповноважений Верховної ради України Дмитро Лубінець.

За його словами Моніторингова місія Організації об'єднаних націй лише нещодавно почала фіксувати такі випадки у своїх звітах, досі цього не робили.

Українська сторона досі очікує, що міжнародні організації не просто засудять росіян, а здійснять чіткі юридичні кроки – відкриють провадження зі сторони МКС або створять трибунал. Наразі через "беззубу позицію" міжнародних організацій, страти українських захисників продовжуються.

Бійці ГУР провели спецоперацію у Калінінградській області, пошкодивши малий ракетний носій "Сєрпухов" у Балтійському морі. Про це йдеться у повідомленні пресцентру ГУР МО.

Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

У розвідці додають, що відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу і обіцяють продовження "гуркоту" в Росії.

Українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися підприємства російського військово-промислового комплексу. За даними LB.ua, це було спільною операцією хакерського угруповання BLACKJACK та СБУ.

У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали понад 10 000 юросіб. Це підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти.

За даними співрозмовників редакції, хакери знищили понад 300 Тб даних. Це – 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.

"Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр Парковий у січні цього року", – повідомили співрозмовники.

Мінкультури підтвердило статус "критично важливих в особливий період" каналів телемарафону "Єдині новини".

Станом на лютий 2024 року в Україні було 143 підприємства у сфері культури та інформаційної політики, які є "критично важливими".

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