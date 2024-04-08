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Українські хакери атакували дата-центр, клієнтами якого є ВПК і нафтова промисловість Росії

За даними співрозмовників редакцій, це – відплата за атаку на український дата-центр "Парковий".

Українські хакери атакували дата-центр, клієнтами якого є ВПК і нафтова промисловість Росії
Фото: надано джерелами

Українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися підприємства російського військово-промислового комплексу. За даними LB.ua, це було спільною операцією хакерського угруповання BLACKJACK та СБУ.

У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали понад 10 000 юросіб. Це підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. 

Серед них: "Уральський завод цивільної авіації", "НВП «РУБИН»" (входить до складу холдингу "Роселектроніка"), "Уральський завод спецтехніки", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, "Норільський нікель", Ростелеком, Телеком, Мегафон.

За даними співрозмовників редакції, хакери знищили понад 300 Тб даних. Це – 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах. 

"Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр Парковий у січні цього року", – повідомили співрозмовники. 

  • У січні цього року під удар потрапив атака дата-центр "Парковий", клієнтами якого є десятки державних компаній. Через кібернапад частково не працювали сервіси державних компаній, зокрема "Нафтогаз", "Укрпошта" та "Укрзалізниця", а також система перетину кордону "Шлях".
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