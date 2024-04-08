Росіяни знищили понад 60 тисяч гектарів українських лісів

Російські окупанти не лише масово вирубують ліси на захоплених територіях, але й просто нищать їх усіма можливими способами. За оцінкою Держлісагентства, внаслідок воєнних дій шкоди завдано майже 30% усіх лісів України.

Про це йдеться в дослідженні NGL.media на основі супутникових знімків.

Аналіз знімків свідчить, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів – причому переважно там, де і раніше лісу було небагато.

За мінімальною оцінкою, сукупна вартість вартість втраченого лісу перевищує 14 млрд грн – це лише прямі збитки, тобто вартість деревини, яку можна було отримати з цих понад 60 тис га. Ці збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче.

За даними Держлісагентства, від лютого 2022 року зникло безвісти 97 українських лісників, підтверджена загибель ще 116.

В кінці грудня минулого року російський пропагандист Міхаіл Андронік опублікував у своєму телеграм-каналі відео роботи військового мобільного лісопильного комплексу. NGL.media з допомогою експертів ГО «Лісові ініціативи і суспільство» змогли ідентифікувати місце розгортання мобільної лісопилки – це територія "Сєвєроденького лісомисливського господарства". Підтвердив схожість і голова цього лісгоспу Сергій Сезоненко. Судячи з архіву погодних даних, відео Андроніка було знято незадовго до публікації – орієнтовно 9-15 грудня 2023 року.

Частину вирубаного лісу росіяни очевидно використовують для будівництва бліндажів та інших захисних укріплень. Проте частину цієї деревини окуповані лісгоспи відкрито виставляють на продаж.

"Росія є одним із найбільших експортерів деревини у світі. Якщо українська деревина із тимчасово окупованих територій потрапляє до них, то це компроментує увесь ринок. Ті, хто купує у росіян, тепер не може бути певний, що не придбав саме деревину незаконного походження", – коментує Дмитро Карабчук, засновник та виконавчий директор ГО "Лісові ініціативи і суспільство", координатора проєкту "Боротьба із незаконними рубками в Україні".

До 2022 найбільше російської деревини купували Китай, Узбекистан, Казахстан, Фінляндія та Німеччина. Після вторгнення росіян в Україну країни ЄС фактично заборонили імпорт російської деревини, що призвело до падіння усього російського експорту деревини на 35%. Самі росіяни очікувано пояснили таке падіння "внутрішнім рішенням, яке не має стосунку дій ЄС". Зараз головними покупцями є Туреччина, ОАЕ, Киргизія, Іран, Південна Корея та Китай.