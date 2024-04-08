У Запорізькій області через обстріли загинули троє людей, ще троє поранені

У Пологівському районі внаслідок обстрілів загинули три людини, ще трьох поранено. Росіяни гатили з "Градів".

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах:

5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці.

62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку.

276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.

Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як повідомлялося, сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну "шахедами". Силами та засобами протиповітряної оборони 17 ударних дронів було знищено. Також вночі ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області. Її збили над Дніпропетровщною.