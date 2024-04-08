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Сили оборони знищили ще 890 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 448 400 військових.

Сили оборони знищили ще 890 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 448 400 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 448400 (+890) осіб
  • танків - 7087 (+13)
  • бойових броньованих машин - 13575 (+24) 
  • артилерійських систем - 11356 (+40)
  • РСЗВ - 1039 (+3)
  • засоби ППО - 751 (+2)
  • літаків - 347 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40)
  • крилаті ракети - 2065 (+1)
  • кораблі / катери - 26 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15110 (+39) 
  • спеціальна техніка - 1867 (+3).

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, п'яти зенітно-ракетних комплексах, вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника Підрозділи ракетних військ завдали ураження по зенітно-ракетному комплексу, пункту управління БпЛА, артилерійській системі, трьох районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

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