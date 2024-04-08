Сили оборони знищили ще 890 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 448 400 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 448 400 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 448400 (+890) осіб

танків - 7087 (+13)

бойових броньованих машин - 13575 (+24)

артилерійських систем - 11356 (+40)

РСЗВ - 1039 (+3)

засоби ППО - 751 (+2)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40)

крилаті ракети - 2065 (+1)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 15110 (+39)

спеціальна техніка - 1867 (+3).

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, п'яти зенітно-ракетних комплексах, вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника Підрозділи ракетних військ завдали ураження по зенітно-ракетному комплексу, пункту управління БпЛА, артилерійській системі, трьох районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.