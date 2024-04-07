ГУР про вибухи безпілотника на окупованій ЗАЕС: Україна не причетна

Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території окупованої Росією Запорізької АЕС.

Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи БпЛА, передає "Українська правда".

"Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів", - зазначив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що країна-агресор має вивести свої війська з усіх об'єктів атомної електростанції, бо лише це "дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики".