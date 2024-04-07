Без підтримки Конгресу нашій державі буде важко не те що перемогти, а й залишитися, сказав амбасадорам Президент.

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з амбасадорами фандрейзингової платформи United24.

Як ідеться на сайті глави держави, до розмови долучилися публіцист, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, астронавт NASA Скотт Келлі, засновник Virgin Group Річард Бренсон, актори Міша Коллінз, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, Кетрін Винник та Іванна Сахно, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, представники гурту Imagine Dragons Вейн Сермон, Бен МакКі та Мак Рейнольдс.

Йшлося про підтримку України, зокрема, серед американців.

"Дякую за ваші донати, політику підтримки й ваші голоси, які чують у всьому світі. Це дуже важливо. Окрема подяка за те, що продовжуєте працювати над приверненням уваги США до боротьби українського народу за свободу та незалежність... Хочу попросити вас продовжувати вашу роботу зосереджену на Україні. Ми потребуємо вашої підтримки... Про Конгрес. Без цієї підтримки Конгресу нам буде важко не те що перемогти, а навіть залишитися", - сказав Зеленський.

На саміті, який відбудеться в Києві, Україна прагне зібрати всіх амбасадорів і ключових партнерів.