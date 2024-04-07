Президент Володимир Зеленський поспілкувався з амбасадорами фандрейзингової платформи United24.
Як ідеться на сайті глави держави, до розмови долучилися публіцист, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, астронавт NASA Скотт Келлі, засновник Virgin Group Річард Бренсон, актори Міша Коллінз, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, Кетрін Винник та Іванна Сахно, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, представники гурту Imagine Dragons Вейн Сермон, Бен МакКі та Мак Рейнольдс.
Йшлося про підтримку України, зокрема, серед американців.
"Дякую за ваші донати, політику підтримки й ваші голоси, які чують у всьому світі. Це дуже важливо. Окрема подяка за те, що продовжуєте працювати над приверненням уваги США до боротьби українського народу за свободу та незалежність... Хочу попросити вас продовжувати вашу роботу зосереджену на Україні. Ми потребуємо вашої підтримки... Про Конгрес. Без цієї підтримки Конгресу нам буде важко не те що перемогти, а навіть залишитися", - сказав Зеленський.
На саміті, який відбудеться в Києві, Україна прагне зібрати всіх амбасадорів і ключових партнерів.
- Фандрейзингова платформа United24 стартувала 5 травня 2022 року. До неї увійшли 24 амбасадори, серед яких - актори, режисери, підприємці, музиканти, науковці, спортсмени і астронавт.
- В ОПУ повідомили, що завдяки їхній підтримці та зусиллям донорів зі 110 країн світу за цей час на підтримку України акумулювали понад 625 млн дол. Кошти спрямували на закупівлю безпілотників різних типів, морських дронів, систем протидії дронам, обладнання для розмінування, інкубаторів для передчасно народжених дітей, автомобілів швидкої допомоги, а також на відбудову 26 мостів, багатоквартирних будинків, шкіл та облаштування укриттів для дітей.