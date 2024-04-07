Росіяни скинули КАБи на півночі Харківщини, влада області розглядає примусову евакуацію з цієї частини регіону

Опівдні 7 квітня російські окупаційні війська обстріляли керованими авіабомбами передмістя Золочева на півночі Харківщини. Крім того, найбільших обстрілів зазнали населені пункти на Куп‘янському напрямку, Вовчанськ і Борова.

Про це в етері телемаратону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, потерпілих немає. Пошкоджені резервуари та технічні споруди місцевого підприємства, крім того, від обстрілу вибиті вікна у приватних будинках.

Очільник області повідомив також про зміну тактики російських обстрілів.

"Спостерігаємо зміну тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації. Із огляду на ситуацію, просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях", – сказав Синєгубов.

Через обстріли діють відключення світла. Також ОВА обмірковує ідею примусової евакуації з півночі області.

"Розглядаємо можливість примусової евакуації з північної частини Харківщини. Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами", – сказав Синєгубов.