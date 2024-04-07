За тиждень Росія втратила 5340 своїх військових в Україні

Росія за тиждень втратила 5340 військових, 6 установок ППО, 108 танків та 266 артилерійських систем.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
За тиждень з 31 березня по 07 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5340 осіб особового складу противника.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 108 танків
- 247 бойових броньованих машин
- 266 артилерійських систем
- 13 РСЗВ
- 6 установок ППО
- 354 одиниці автотехніки
- 41 одиниця спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено 16 ворожих ракет та 225 БпЛА.