За тиждень Росія втратила 5340 своїх військових в Україні

Росія за тиждень втратила 5340 військових, 6 установок ППО, 108 танків та 266 артилерійських систем.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

За тиждень з 31 березня по 07 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5340 осіб особового складу противника.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

108 танків

247 бойових броньованих машин

266 артилерійських систем

13 РСЗВ

6 установок ППО

354 одиниці автотехніки

41 одиниця спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 16 ворожих ракет та 225 БпЛА.