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За тиждень Росія втратила 5340 своїх військових в Україні

Сили оборони знищили 1276 одиниць  ворожої техніки.

За тиждень Росія втратила 5340 своїх військових в Україні
Фото: Міністерство оборони України

Росія за тиждень втратила 5340 військових, 6 установок ППО, 108 танків та 266 артилерійських систем.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ  Олександр Павлюк.

За тиждень з 31 березня по 07 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5340 осіб особового складу противника.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 108 танків
  • 247 бойових броньованих машин
  • 266 артилерійських систем
  • 13 РСЗВ
  • 6 установок ППО
  • 354 одиниці автотехніки
  • 41 одиниця спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 16 ворожих ракет та 225 БпЛА.

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