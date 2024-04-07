Буданов: окупанти розпочнуть наступ на донецькому напрямку влітку

Також Буданов допустив можливість у 2024-му році й українського наступу.

Начальник Генерального управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ARD заявив, що до кінця весни в Україні очікують активізації російських наступальних дій. Ситуацію на фронті очільник ГУР назвав "складною, але контрольованою".

За словами очільника ГУР, окупанти почнуть наступ на початку літа на донецькому напрямку. Їм вдасться просунутися.

"Вони трохи просунуться в бік Часового Яру і будуть рухатися в напрямку міста Покровська, стратегічного напрямку", — зазначив генерал ГУР.

За словами очільника ГУР, до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде, адже "ситуація досить складна, але контрольована.

На відміну від багатьох військових експертів, які дотримуються іншого погляду, Кирило Буданов не виключає й українського наступу в поточному році. Однак говорити на цю тему докладніше він не став, пояснюючи тим, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Коментуючи спільну закупівлю країнами ЄС з ініціативи Чехії 800 000 артилерійських снарядів для ЗСУ, він зазначив, що поки що не відчуває їхньої присутності на фронті. Як наголосив Буданов, Україна потребує зараз "додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів".