6 квітня вночі російські окупанти скинули керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська Харківської області, під завалами знайшли тіло жінки.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Росіяни обстріляли місто близько 22:40. Під ударом опинився багатоповерховий житловий будинок. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі загинула 85-річна жінка.
"Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства. О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені", — повідомили в ДСНС України.
Рятувальники додали, що внаслідок удару зруйновано два поверхи будинку.
- Росія знову атакувала житловий район Харкова. Відомо про влучання у приватний будинок, також руйнувань зазнав освітній заклад. Внаслідок обстрілів постраждали троє мирних жителів.