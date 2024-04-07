6 квітня вночі російські окупанти скинули керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська Харківської області, під завалами знайшли тіло жінки.

Фото: ДСНС України

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фото: ДСНС України

Росіяни обстріляли місто близько 22:40. Під ударом опинився багатоповерховий житловий будинок. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі загинула 85-річна жінка.

Фото: ДСНС України

"Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства. О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені", — повідомили в ДСНС України.

Фото: ДСНС України

Рятувальники додали, що внаслідок удару зруйновано два поверхи будинку.