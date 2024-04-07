Росія активно застосовує хімічну зброю на фронті проти військових ЗСУ, — ЗМІ

Армія РФ систематично застосовує хімічну зброю проти ЗСУ, що є порушенням Конвенції про хімічну зброю.

Про це пише The Telegraph.

Журналісти видання поспілкувалися з кількома українськими солдатами (імена героїв матеріалу змінено), дислокованими на позиціях по всій лінії фронту. Вони розповіли, як їхні позиції майже щодня зазнавали атак невеликих безпілотників, які скидали сльозогінний газ, а також інші хімічні речовини.

Зазначається, газ, який відомий як CS (хлоробензальмалононітрил) і зазвичай використовується спецназом, під час війни заборонений відповідно до Конвенції про хімічну зброю.

Командир української розвідгрупи Ігор, яка дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр у Донецькій області, розповів журналістам: "Майже на кожну позицію на нашій ділянці фронту скинули одну-дві газові гранати в день".

Навіть якщо ці газові атаки не смертоносні, вони зазвичай викликають паніку. Перший інстинкт бійців – вийти, каже Ігор, але тоді на них можуть напасти.

За його словами, багато українських військових зараз перебувають в окопах і укріплених районах під землею, тож росіянам важко атакувати зі звичайної артилерії або безпілотниками. Саме тому вони збільшили використання хімічної зброї.

Двоє інших українських солдатів, дислокованих на протилежних кінцях лінії фронту, розповіли про схожий досвід.

Михайло, командир піхотної частини, дислокованої в Роботиному Запорізької області, де зараз триває наступ росіян, сказав, що протигази врятували не одне життя. Тепер його солдати повинні постійно носити їх із собою.

Старший лейтенант Слава, підрозділ якого дислокується поблизу Лимана Донецької області, розповів, що деякі українські підрозділи в його районі зазнають газових атак з боку РФ майже щодня.

Одну з таких газових гранат надала для перевірки Ребека Мачоровскі – американський бойовий медик, яка служить в українській армії. Спочатку гранату вилучили бійці 53-ї механізованої бригади – однієї з бригад, у якій вона працює.

"Мої хлопці дістали його під вогнем, тому що ніхто не вірив, що їх атакують із застосуванням хімічної зброї", – сказала вона.

Марк-Майкл Блюм, експерт з хімічної зброї та колишній керівник лабораторії Організації із заборони хімічної зброї, підтвердив, що знайдений боєприпас був газовою гранатою K-51, яка зазвичай наповнена сльозогінним газом.

Мачоровскі також розповіла, що минулого року була присутня на одному інциденті, спричиненому, як вона підозрювала, ціаністим воднем. Це смертоносний безбарвний газ, який Захід використовував як хімічну зброю під час Першої світової війни. За її словами, російський безпілотник скинув на військових у Донецькій області два боєприпаси з невідомим газом, який мав "аромат подрібненого мигдалю".

Також надходили повідомлення про використання хлору та хлорпікрину – речовини, яка зазвичай використовується як пестицид і застосовувалася як хімічна зброя під час Першої світової війни німецькими військами.

З початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 626 газових атак. Проте Ребека Мачоровскі стверджує, що це "суттєва недооцінка".

"На жаль, у поточній ситуації причини смерті багатьох українських солдатів належним чином не розслідуються. Їх просто дуже багато", – зазначила вона.

Використання хімзброї під час атак настільки вкорінилися в тактику окупантів, що українські солдати тепер мають спеціальну підготовку.

В одному навчальному документі, наданому The Telegraph, детально описується атака на українські позиції поблизу міста Бахмут наприкінці минулого року.

"Російські безпілотники скинули три хімічні гранати, імовірно начинені CS, прямо на їхні позиції. Коли солдати намагалися втекти, їх атакували снарядами та безпілотниками, скидаючи звичайні гранати. Навчальний посібник говорить солдатам залишатися на місці та терпіти перші кілька хвилин впливу сльозогінного газу замість того, щоб тікати зі своїх бойових позицій. Після перших кількох хвилин впливу, йдеться в документі, дія газу слабшає", – пише видання.

Проте проблему ускладнює те, що українські військові не завжди отримують засоби захисту. Крім того, вони часто не є якісними.