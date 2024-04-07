За добу російська армія втратила понад 800 військових, півсотні артсистем і майже 20 танків

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 447 510 особового складу, за минулу добу − 820 солдатів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 447 510 (+820) осіб,
- танків ‒ 7074 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54) од,
- артилерійських систем – 11316 (+54) од,
- РСЗВ – 1036 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 749 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2064 (+4),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 1864 (+10)
Дані уточнюються.