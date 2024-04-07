За добу російська армія втратила понад 800 військових, півсотні артсистем і майже 20 танків

З початку повномасштабного вторгнення російська армія зменшилася на 447 510 особового складу.

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З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 447 510 особового складу, за минулу добу − 820 солдатів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 447 510 (+820) осіб,

танків ‒ 7074 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54) од,

артилерійських систем – 11316 (+54) од,

РСЗВ – 1036 (+4) од,

засоби ППО ‒ 749 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61),

крилаті ракети ‒ 2064 (+4),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 1864 (+10)

Дані уточнюються.