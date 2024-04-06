Столтенберг допустив можливість компромісів з боку України у війні з Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україні, можливо, доведеться вирішувати, чи йти на "певні компроміси", повідомляє Європейська правда” із посиланням на інтерв'ю BBC, яке вийде у неділю.
Як йдеться в анонсі інтерв'ю, хоча Столтенберг заявив, що військова підтримка є життєво важливою, щоб Україна витіснила російські війська та примусила Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації, він також припустив, що Києву, можливо, також доведеться піти на поступки.
"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти. Ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", – зазначив Столтенберг.
Він зауважив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".
Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який "стає дедалі більш тісним", маючи на увазі РФ, Китай, Іран та КНДР.
"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє", – вказав Столтенберг.
- Столтенберг очікує, що до липня НАТО погодить фонд військової підтримки України. Він вважає, що підтримка Україні потрібна буде і після закінчення війни.
- Нещодавно Bloomberg повідомив, що Єнс Столтенберг пропонує створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні.
- Згодом Столтенберг пояснив, що у 100-мільярдний фонд НАТО для України робитимуть внески всі країни-члени. Припускають, що розмір внеску у майбутній фонд вираховуватимуть на основі розміру ВВП кожного члена Альянсу.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ теж підтримує ініціативу генсека Альянсу, але сказав, що шансів на те, що такий фонд запрацює при нинішній моделі фінансування, - нуль. Бо НАТО складно зібрати пів мільярда доларів на рік у межах Комплексного пакета допомоги.