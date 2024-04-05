Столтенберг: у 100-мільярдний фонд НАТО для України робитимуть внески всі країни-члени

Припускають, що розмір внеску у майбутній фонд вираховуватимуть на основі розміру ВВП кожного члена Альянсу.

100-мільярдний фонд на підтримку України від НАТО допоможе гарантувати, що всі члени Альянсу зроблять у нього свій внесок.

Таку думку озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг на тлі зауважень, що деякі великі члени Альянсу відстають у підтримці Києва, передає Вloomberg.

"Одна з причин, через які я хочу більш міцну структуру НАТО у плані підтримки, полягає в тому, що це спосіб забезпечити справедливий розподіл тягаря", - сказав Столтенберг і додав, що фонд полегшить "залучення всіх союзників, зокрема, і Сполучених Штатів".

Наразі спосіб наповнення фонду ще потрібно розробити, але припускають, що він буде ґрунтуватися на ВВП кожної країни-члена. Це допоможе розв'язати проблему справедливого розподілу майбутніх внесків для кожної держави.

Нині Франція, зокрема, відстає від Німеччини і країн Північної Європи за розміром допомоги Україні. Видання зазначає, що Париж був одним із членів НАТО, які висловили скептицизм щодо ідеї Столтенберга.

Водночас НАТО прагне взяти на себе відповідальність за координацію постачання зброї в Україну. Досі цим процесом керувала Контактна група з оборони України під керівництвом США.

Про який фонд на підтримку України йдеться