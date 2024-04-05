Столтенберг: у 100-мільярдний фонд НАТО для України робитимуть внески всі країни-члени

100-мільярдний фонд на підтримку України від НАТО допоможе гарантувати, що всі члени Альянсу зроблять у нього свій внесок.
Таку думку озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг на тлі зауважень, що деякі великі члени Альянсу відстають у підтримці Києва, передає Вloomberg.
"Одна з причин, через які я хочу більш міцну структуру НАТО у плані підтримки, полягає в тому, що це спосіб забезпечити справедливий розподіл тягаря", - сказав Столтенберг і додав, що фонд полегшить "залучення всіх союзників, зокрема, і Сполучених Штатів".
Наразі спосіб наповнення фонду ще потрібно розробити, але припускають, що він буде ґрунтуватися на ВВП кожної країни-члена. Це допоможе розв'язати проблему справедливого розподілу майбутніх внесків для кожної держави.
Нині Франція, зокрема, відстає від Німеччини і країн Північної Європи за розміром допомоги Україні. Видання зазначає, що Париж був одним із членів НАТО, які висловили скептицизм щодо ідеї Столтенберга.
Водночас НАТО прагне взяти на себе відповідальність за координацію постачання зброї в Україну. Досі цим процесом керувала Контактна група з оборони України під керівництвом США.
Про який фонд на підтримку України йдеться
- Bloomberg цього тижня повідомив, що Єнс Столтенберг пропонує створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні.
- Союзники обговорюють пропозицію Столтенберга та будь-які механізми обліку, включно з тим, чи включати двосторонню допомогу Україні в загальну суму.
- Пропозицію генсека НАТО підтримала низка держав, як-от Канада, Польща, Німеччина і Латвія. Нідерланди назвали ідею "цікавою".
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ теж підтримує ініціативу генсека Альянсу, але сказав, що шансів на те, що такий фонд запрацює при нинішній моделі фінансування, - нуль. Бо НАТО складно зібрати пів мільярда доларів на рік у межах Комплексного пакета допомоги.