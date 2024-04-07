Росіяни вдруге за день обстріляли Гуляйполе, є поранені

Росіяни вдруге за день обстріляли місто Гуляйполе у Запорізькій області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог обстріляв прифронтове місто “Градами”.
Унаслідок обстрілів постраждало подружжя, яке поралося на своєму подвір’ї.
“65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення, коли поралися на подвірʼї власного будинку”, − зазначив очільник обласної військової адміністрації.
Федоров вкотре закликав мешканців прифронтових громад евакуюватися.
- Унаслідок ранкових обстрілів Гуляйполя загинули три цивільні людини, також поранення отримав чоловік.