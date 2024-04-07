Росіяни вдруге за день обстріляли Гуляйполе, є поранені

Під обстріл потрапило подружжя, яке поралося на своєму подвір’ї.

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Росіяни вдруге за день обстріляли місто Гуляйполе у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог обстріляв прифронтове місто “Градами”.

Унаслідок обстрілів постраждало подружжя, яке поралося на своєму подвір’ї.

“65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення, коли поралися на подвірʼї власного будинку”, − зазначив очільник обласної військової адміністрації.

Федоров вкотре закликав мешканців прифронтових громад евакуюватися.