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Головком Сирський та міністр оборони Умєров перевірили нову українську зброю

Вони ознайомилися новими розробками українських виробників.

Головком Сирський та міністр оборони Умєров перевірили нову українську зброю
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров перевірили нову українську зброю, а саме: дрони різних типів, роботизовані комплекси і не тільки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Головнокомандувач і міністр оборони ознайомилися з новими розробками українських виробників.

"Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей", — ідеться у повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі розмінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки. Скоро вони зможуть з'явитися на фронті.

Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач також наголосив на важливості роботизованих систем, які допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема, йдеться про роботизовані системи для евакуації поранених.

"На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях", — додав головком.

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