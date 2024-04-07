У США вважають, що Україна стала полігоном для випробування ракет Північної Кореї

Це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію щодо технічних питань, процедур і самих боєприпасів.

Використання Росією північнокорейських ракет під час атак на Україну дає Пхеньяну рідкісний шанс випробувати свою зброю на полі бою і, ймовірно, знайти недоліки, щоб в майбутньому, покращити її ефективність, пише Bloomberg з посиланням на заяву високопоставленого генерала США Чарльза Флінна.

"Я не думаю, що на моїй пам’яті північнокорейська армія мала таку лабораторію на полі бою, яку росіяни дозволили собі мати в Україні", — каже Флінн.

Це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію щодо технічних питань, процедур і самих боєприпасів.

США уважно спостерігатимуть за тим, як розвиватимуться події, сказав Флінн під час візиту до розгалуженого армійського гарнізону Хамфріс.

Також Флінн наголосив, що його та інших дуже турбує те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю те, до чого вона не мала б доступу за відсутності конфлікту, наприклад, війни в Україні.