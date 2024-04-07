Внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів Харкова є поранені, — ОВА

Сьогодні вранці росіяни вдарили по центральній частині Харкова. Відомо про постраждалих.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Після того міський голова повідомив про влучання у центральній частині міста.

"Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста", — ідеться у повідомленні.

Також Терехов уточнив, що всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок.

Очільник ОВА зазначив, що профільні служби виїхали на місця влучань.

"Є пошкодження житлової інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — зазначив Синєгубов.