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Харків зазнав обстрілу
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Внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів Харкова є поранені, — ОВА

Кількість постраждалих уточнється.

Внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів Харкова є поранені, — ОВА
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Сьогодні вранці росіяни вдарили по центральній частині Харкова. Відомо про постраждалих. 

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Після того міський голова повідомив про влучання у центральній частині міста.

"Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста", — ідеться у повідомленні.

Також Терехов уточнив, що всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок. 

Очільник ОВА зазначив, що профільні служби виїхали на місця влучань.

"Є пошкодження житлової інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — зазначив Синєгубов.

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