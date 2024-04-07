Обстріли Донеччини: п'ятеро людей загинули, серед них дитина

Ворог продовжує терор Донецької області. У Покровському районі росіяни обстріляли селище Курахівка з артилерії, внаслідок чого загинула 38-річна жінка та її 16-річна донька.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 6 квітня 2024 року війська рф двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. Від влучання снарядів держави-агресора по території приватного сектору загинули 4 людей. Серед загиблих - 38-річна матір та її донька 16 років. Також дістав поранення 52-річний чоловік.

Внаслідок удару по Красногорівці загинув 25-річний чоловік, поранень зазнав 29-річний містянин. Йому надано медичну допомогу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також, за інформацією глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, від удару по Кераміку Очеретинської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Красногорівці 1 людина загинула і 1 поранена.

У Лиманській громаді обстріляні Терни, Торське і Ямполівка. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки.

У Торецьку пошкоджено будинок, у Сіверську — 3 будинки і 2 нежитлові споруди. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Федорівка.