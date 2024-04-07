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Російська армія завдала 483 удари по Запоріжжю, постраждав чоловік

54-річний чоловік постраждав через атаку безпілотника на одне з підприємств Запоріжжя.

Російська армія завдала 483 удари по Запоріжжю, постраждав чоловік
Фото: Іван Федоров

За минулу добу російські окупанти завдали 483 удари по 8 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок атаки безпілотника на одне з підприємств Запоріжжя, постраждав чоловік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти завдали 483 удари по 8 населених пунктах Запорізької області", — повідомив він.

Федоров додав, що 54-річний чоловік постраждав через атаку безпілотника на одне з підприємств Запоріжжя.

За його словами, окупанти вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю, завдали 2 авіаційних удари по Роботиному, атакували 162 БПЛА Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Роботиному і Новоандріївці, 297 артобстрілів Гуляйполя, Єгорівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Також надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

  • 5 квітня російські окупанти завдали подвійного ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів загинули люди, відомо про 20 постраждалих.
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