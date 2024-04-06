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У Києві чоловік з ножем напав на представників ТЦК, – ОК “Північ”

Поліція затримала нападника.

У Києві чоловік з ножем напав на представників ТЦК, – ОК “Північ”
Ілюстративне фото
Фото: АрміяInform

У Києві чоловік з ножем напав на представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Оперативне командування "Північ". 

Сьогодні, 6 квітня, у першій половині дня військовослужбовці Деснянського районного ТЦК проводили оповіщення громадян. Під час розмови з  військовозобов'язаним інший чоловік 1972 року народження підійшов зі спини й ударив рукою по голові одного з військовослужбовців ТЦК. Після цього дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним другого військовослужбовця. Надалі чоловік з ножем продовжував погрожувати, переслідуючи групу військових.

За інформацією ОК “Північ”, не застосовуючи сили та намагаючись заспокоїти чоловіка, тримаючи його на дистанції, військовослужбовці викликали поліцію. Працівники НПУ затримали нападника. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

ОК “Північ” нагадує, що за перешкоджання роботі представників ТЦК передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

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