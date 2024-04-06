Президент: Росія добиватиме українську енергосистему, але поки що захисту вистачить

Однак якщо інтенсивність ударів збережеться, то може забракнути.

Росія продовжить удари по українській енергосистемі, оскільки прагне її добити. Поки що ракет ППО вистачає, але якщо ворог збереже нинішню інтенсивність, то може забракнути.

Держава захистила деякі енергооб'єкти. Йдеться про ППО та різні лінії захисту, сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що ми зможемо пройти цей шлях. Ми багато енергооб'єктів змогли захистити. ППО і іншим захистом першого, другого і третього рівня – це різний бетонні і тощо захист. Але є ракети, проти яких ці захисні системи не працюють", – сказав він.

Спрацювати проти цих ракет можуть лише систем Patriot та їхні аналоги. Зараз доводиться обирати, який об'єкт захистити, яке місто.

"Через відповідні пересування того, що має не пересуватися, ви втрачаєте десь і швидкість, і захист", – сказав він.

Запас ППО наразі є, але країна повинна думати про те, що буде завтра.

"Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати снарядів. Може не вистачати ракет. І також це партнери знають", – сказав президент.

Він додав, що зараз країна перестала розраховувати лише на допомогу, а почала домовлятися окремо з країнами за гроші.

"Через різні напрямки, різні домовленості, відкриті, закриті – різні. Пішло постачання деякої зброї – і артилерії, і протиповітряної оборони. Ось таке життя", – додав він.