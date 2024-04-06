Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦНС: на окупованих територіях України робота дитсадків майже паралізована

Дошкільні заклади або взагалі не працюють, або працюють із обмеженнями.

ЦНС: на окупованих територіях України робота дитсадків майже паралізована
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях України робота дошкільних навчальних закладів фактично паралізована.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спртиву.

"На тимчасово окупованих територіях досі повноцінно не працюють дитячі садки. Через виїзд кадрів, небажання місцевих співпрацювати й загальний відтік населення  дитсадки або не працюють, або працюють обмежену кількість днів чи півдня", – зазначили у ЦНС.

Також додають, що більшість приміщень дитсадків ворог використовує для розміщення свого особового складу.

"Таким чином ціла галузь дошкільної освіти фактично паралізована", – наголошують у Центрі. 

Додають, що гауляйтери через низький фаховий рівень не можуть налагодити життя в регіоні і єдиним варіантом не повернення життєдіяльності є неодмінна деокупація.

На окупованих територіях України у дитячих садках агітували дорослих йти на “вибори” й обіцяють суттєві поліпшення для них та дітей у разі “правильного вибору”. Ворог також проводить роботу з дітьми, яким розповідають про їх “батьківщину – Росію” й пропаганду про Україну. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies