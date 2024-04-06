ЦНС: на окупованих територіях України робота дитсадків майже паралізована

Дошкільні заклади або взагалі не працюють, або працюють із обмеженнями.

На тимчасово окупованих територіях України робота дошкільних навчальних закладів фактично паралізована.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спртиву.

"На тимчасово окупованих територіях досі повноцінно не працюють дитячі садки. Через виїзд кадрів, небажання місцевих співпрацювати й загальний відтік населення дитсадки або не працюють, або працюють обмежену кількість днів чи півдня", – зазначили у ЦНС.

Також додають, що більшість приміщень дитсадків ворог використовує для розміщення свого особового складу.

"Таким чином ціла галузь дошкільної освіти фактично паралізована", – наголошують у Центрі.

Додають, що гауляйтери через низький фаховий рівень не можуть налагодити життя в регіоні і єдиним варіантом не повернення життєдіяльності є неодмінна деокупація.

На окупованих територіях України у дитячих садках агітували дорослих йти на “вибори” й обіцяють суттєві поліпшення для них та дітей у разі “правильного вибору”. Ворог також проводить роботу з дітьми, яким розповідають про їх “батьківщину – Росію” й пропаганду про Україну.