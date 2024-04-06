На Херсонщині через ворожий безпілотник постраждало двоє людей

Російська армія продовжує атакувати дронами мирні населені пункти у Хесронській області. Зокрема, у Бериславі окупанти скинули із дрона вибухівку поблизу магазину. Постраждало двоє людей.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Сьогодні вдень військові рф скинули вибуховий предмет з безпілотника біля магазину у Бериславі. Постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії отримали 30-річний чоловік та жінка, 53 років", – йдеться у повідомленні.

Потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним.

Також ворог атакував двома дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці. В будівлі вибиті шибки та двері, пошкоджена покрівля. Минулося без постраждалих.

Вчора, 5 квітня, внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинуло подружжя. Тіла людей знайшли під завалами житлового будинку. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка, що на Бериславщині.