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На Херсонщині через ворожий безпілотник постраждало двоє людей

Окупанти скинули вибухівку поблизу магазину у Бериславі.

На Херсонщині через ворожий безпілотник постраждало двоє людей
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія продовжує атакувати дронами мирні населені пункти у Хесронській області. Зокрема, у Бериславі окупанти скинули із дрона вибухівку поблизу магазину. Постраждало двоє людей.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Сьогодні вдень військові рф скинули вибуховий предмет з безпілотника біля магазину у Бериславі. Постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії отримали 30-річний чоловік та жінка, 53 років", – йдеться у повідомленні. 

Потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним. 

Також ворог атакував двома дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці. В будівлі вибиті шибки та двері, пошкоджена покрівля. Минулося без постраждалих.

Вчора, 5 квітня, внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинуло подружжя. Тіла людей знайшли під завалами житлового будинку. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка, що на Бериславщині. 

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