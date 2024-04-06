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Нічний удар по Харкову: кількість загиблих збільшилася до семи, ще 11 отримали поранення (доповнено)

Росія атакувала місто ракетами С-300.

Нічний удар по Харкову: кількість загиблих збільшилася до семи, ще 11 отримали поранення (доповнено)
влучання у Шевченківському районі Харкова
Фото: Поліція Харківської області

Внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова загинуло шестеро людей. Ще 11 мешканців міста поранені.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та Офіс генерального прокурора.

Оновлення. Станом на 14:20 за даними слідчого управління поліції Харківщини, внаслідок нічного обстрілу кількість загиблих зросла до 7. Місто атакували з С-300. Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. 

Відомо, що "шахед" влучив у житлову забудову. Пошкоджені щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто. 

Доповнення. За інформацією глави ОВА Олега Синєгубова, наймолодшому постраждалому 23 роки, хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. 

У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. 

Інші постраждалі з легкими пораненнями. 

"Цей удар по мирних мешканцях Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист", — написав Терехов.

  • Росія уночі 6 квітня знову атакувала Харків дронами-камікадзе. Внаслідок влучання попередньо було відомо про двох загиблих і вісьмох поранених цивільних. 
  • Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram стверджував, що зафіксовано влучання поряд із житловою забудовою.
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