ГУР: у РФ палає ще один військовий об'єкт

Головне управління розвідки повідомило про підрив ще одного військового об’єкта у Росії – нафтопроводу у населеному пункті Азов Ростовська область.

Про це ідеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

"В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін", — ідеться у повідомленні.

В ГУР додають, що об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях.