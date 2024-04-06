Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали восьмеро цивільних

Під час нічної дронової атаки над Херсонщиною збили сім "шахедів".

Росія не припиняє терор Херсонської області. Впродовж доби під ворожими обсрілами опинилися 12 населених пунктів, постраждали восьмеро цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби армія РФ обстріляла Берислав, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Дудчани, Зміївку, Одрадокам'янку, Качкарівку, Інженерне та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 9 багатоповерхівок та 2 приватні будинки. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, церкву, аптечний заклад, сільгосптехніку та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Також РФ атакувала Херсонщину безпілотниками. Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили на території нашої області 7 "Shahed-131/136", але є і влучання ворога в агропромислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яку ліквідували.