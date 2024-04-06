Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали восьмеро цивільних

Під час нічної дронової атаки над Херсонщиною збили сім "шахедів".

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали восьмеро цивільних
Фото: МВС

Росія не припиняє терор Херсонської області. Впродовж доби під ворожими обсрілами опинилися 12 населених пунктів, постраждали восьмеро цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби армія РФ обстріляла Берислав, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Дудчани, Зміївку, Одрадокам'янку, Качкарівку, Інженерне та місто Херсон. 

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 9 багатоповерхівок та 2 приватні будинки. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, церкву, аптечний заклад, сільгосптехніку та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Також РФ атакувала Херсонщину безпілотниками. Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили на території нашої області 7 "Shahed-131/136", але є і влучання ворога в агропромислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яку ліквідували.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies