Повномасштабна війна забрала життя 91 рятувальника, - ДСНС

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну внаслідок бойових дій загинув 91 співробітник Державної служби із надзвичайних ситуацій.

Такі дані наводить Укрінформ із посиланням на пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого. 348 співробітників були поранені. Обидві цифри враховують трагедію у Харкові, де ворог завдав подвійного удару "шахедами", внаслідок чого загинуло троє рятувальників.

Зберігати життя працівників ДСНС та цивільного населення допомагає техніка. За словами пана Хорунжого, найбільшими донорами обладнання для України є Японія, Сполучені Штати, Німеччина та Канада. Завдяки їхній допомозі вдалося створити 33 машино-механізованих групи з розмінування - до повномасштабної війни в ДСНС їх не було взагалі.