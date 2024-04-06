Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
ГоловнаСуспільствоВійна

Повномасштабна війна забрала життя 91 рятувальника, - ДСНС

348 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій дістали поранень.

Повномасштабна війна забрала життя 91 рятувальника, - ДСНС
піротехніки ДСНС
Фото: Скриншот відео

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну внаслідок бойових дій загинув 91 співробітник Державної служби із надзвичайних ситуацій.

Такі дані наводить Укрінформ із посиланням на пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого. 348 співробітників були поранені. Обидві цифри враховують трагедію у Харкові, де ворог завдав подвійного удару "шахедами", внаслідок чого загинуло троє рятувальників.

Зберігати життя працівників ДСНС та цивільного населення допомагає техніка. За словами пана Хорунжого, найбільшими донорами обладнання для України є Японія, Сполучені Штати, Німеччина та Канада. Завдяки їхній допомозі вдалося створити 33 машино-механізованих групи з розмінування - до повномасштабної війни в ДСНС їх не було взагалі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies