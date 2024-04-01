Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей. Так, вночі російські війська вкотре завдали ударів по пожежно-рятувальному підрозділу на Харківщині.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором. Одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.
На чергуванні перебувало шестеро рятувальників, на щастя ніхто з них не постраждав.
Нагадаємо, що в ніч на 18 березня російська армія атакувала ракетами пожежну частину в прикордонному населеному пункті Харківської області. На чергуванні там перебували 11 рятувальників.
- Росія не вперше атакує об'єкти рятувальної служби в Україні, і також вона умисно б'є повторно по місцю, в яке уже вдарила, знаючи, що там ДСНС та медики в цей час рятуватимуть постраждалих.
- У ніч на 21 лютого одразу четверо рятувальників зазнали поранень у Донецькій області.
15 березня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Після першого удару, коли на місце приїхали медики та рятувальнки, ворог відкрив повторний вогонь по місцю першого влучання.