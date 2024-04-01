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Росіяни вкотре завдали ударів по пожежному депо на Харківщині

В результаті обстрілу третина будівлі була зруйнована. На щастя, рятувальники не постраждали.

Росіяни вкотре завдали ударів по пожежному депо на Харківщині
Пожежне депо на Харківщині
Фото: ДСНС

Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей. Так, вночі російські війська вкотре завдали ударів по пожежно-рятувальному підрозділу на Харківщині.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором. Одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.

На чергуванні перебувало шестеро рятувальників, на щастя ніхто з них не постраждав.

Пожежне депо на Харківщині
Фото: ДСНС
Пожежне депо на Харківщині

Пожежне депо на Харківщині
Фото: ДСНС
Пожежне депо на Харківщині

Нагадаємо, що в ніч на 18 березня російська армія  атакувала ракетами пожежну частину в прикордонному населеному пункті Харківської області. На чергуванні там перебували 11 рятувальників.

  • Росія не вперше атакує об'єкти рятувальної служби в Україні, і також вона умисно б'є повторно по місцю, в яке уже вдарила, знаючи, що там ДСНС та медики в цей час рятуватимуть постраждалих.
  • У ніч на 21 лютого одразу четверо рятувальників зазнали поранень у Донецькій області.

    15 березня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Після першого удару, коли на місце приїхали медики та рятувальнки, ворог відкрив повторний вогонь по місцю першого влучання.

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