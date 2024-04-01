В результаті обстрілу третина будівлі була зруйнована. На щастя, рятувальники не постраждали.

Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей. Так, вночі російські війська вкотре завдали ударів по пожежно-рятувальному підрозділу на Харківщині.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором. Одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.

На чергуванні перебувало шестеро рятувальників, на щастя ніхто з них не постраждав.

Фото: ДСНС Пожежне депо на Харківщині

Фото: ДСНС Пожежне депо на Харківщині

Нагадаємо, що в ніч на 18 березня російська армія атакувала ракетами пожежну частину в прикордонному населеному пункті Харківської області. На чергуванні там перебували 11 рятувальників.