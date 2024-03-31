Головне за неділю, 31 березня: удари по Харкову та Львівщині, друга річниця звільнення Київщини

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 49 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 767-й день повномасштабної війни.

Увечері 31 березня Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами. Про роботу ворожої тактичної авіації та пуски КАБів повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Згодом ПС заявили про повторні пуски керованих авіабомб, а "Суспільне" повідомило про вибухи в Харкові. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про "приліт". "Приліт поряд з житловою забудовою в центральному районі міста. На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначив Терехов.

Пізніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі міста у Шевченківському районі.

Російські окупанти 31 березня обстріляли Харківщину і ракетами. Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, під обстріл потрапило село у Зміївському районі області. В результаті атаки поранені жителі, попередньо відомо про п’ятьох осіб.

Мельник попередив про загрозу повторних ударів для міста і області.

Під час чергової ракетної атаки 31 березня Росія атакувала на Львівщині той же обʼєкт критичної інфраструктури, який був його ціллю 24 та 29 березня. Є жертви.

Унаслідок ракетної атаки загинув один чоловік. Наразі рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди. Згодом очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під завалами виявили тіло загиблого чоловіка. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 49 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі.

Загалом ворог завдав 23 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському відбито 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Уманське, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 31 березня – в нашій новині.

У другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів до Бучанської громади на Київщині прибуло військово-політичне керівництво держави, йдеться на сайті Президента України.

Відбулося підняття Державного прапора України на флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади. На захід прибули Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОПУ Андрій Єрмак, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Служби безпеки Василь Малюк.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців, чиї життя забрали російські загарбники.

Зеленський вручив почесні відзнаки «Місто – герой України» міському голові Ірпеня Олександру Маркушину та начальнику Гостомельської селищної військової адміністрації Сергію Смалю. Українські захисники отримали ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, «За мужність» II та IIІ ступенів, медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «За врятоване життя».

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!