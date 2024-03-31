Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли поранені п'ятеро жителів Донеччини

Серед потерпілих - неповнолітній.

Через російські обстріли поранені п'ятеро жителів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини 31 березня 2024 року.
Фото: Донецька обласна прокуратура

31 березня через російські обстріли Донеччини отримали поранення п'ятеро жителів.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Окупаційні війська здійснили артилерійські обстріли Красногорівки, Курахового та Новоселидівки Покровського району. 

Під вогонь росіян потрапили житлові квартали. 

"Внаслідок ворожих атак зазнали поранень п’ятеро мирних мешканців: 82-річна жінка, двоє чоловіків 66 й 72 років та 63-річна дружина останнього, а також 16-річний юнак. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості постраждалих доставлено до медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога", - повідомила прокуратура.

У результаті обстрілів населених пунктів пошкоджені житлові будинки й господарські споруди. 

Наслідки обстрілів Донеччини 31 березня 2024 року.
Фото: Донецька обласна прокуратура
Наслідки обстрілів Донеччини 31 березня 2024 року.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies