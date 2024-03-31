31 березня через російські обстріли Донеччини отримали поранення п'ятеро жителів.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Окупаційні війська здійснили артилерійські обстріли Красногорівки, Курахового та Новоселидівки Покровського району.

Під вогонь росіян потрапили житлові квартали.

"Внаслідок ворожих атак зазнали поранень п’ятеро мирних мешканців: 82-річна жінка, двоє чоловіків 66 й 72 років та 63-річна дружина останнього, а також 16-річний юнак. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості постраждалих доставлено до медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога", - повідомила прокуратура.

У результаті обстрілів населених пунктів пошкоджені житлові будинки й господарські споруди.

Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки обстрілів Донеччини 31 березня 2024 року.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).