Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви

Росіяни атакували той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня.

Під час чергової ракетної атаки 31 березня Росія атакувала на Львівщині той самий обʼєкт критичної інфраструктури, який був його ціллю 24 та 29 березня. Внаслідок удару загинула людина.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її", — пише очільник ЛОВА.

Внаслідок ракетної атаки загинув один чоловік. Наразі рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди.