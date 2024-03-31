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Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви

Росіяни атакували той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня.

Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви
Фото: соцмережі

Під час чергової ракетної атаки 31 березня Росія атакувала на Львівщині той самий обʼєкт критичної інфраструктури,  який був його ціллю 24 та 29 березня. Внаслідок удару загинула людина.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її", — пише очільник ЛОВА. 

Внаслідок ракетної атаки загинув один чоловік. Наразі рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди.

  • У неділю, 31 березня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Цього разу ціллю ворога були західні області. 
  • Під час ранкової атаки 24 березня зафіксували пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
  • Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури. 
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