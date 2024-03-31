Командувач Сухопутних військ про оборону Києва: Зробили все, аби не було варіантів раптового нападу РФ

Після того, як російський окупантів вигнали з території Київщини військове керівництво розпорядилося укріпити цей напрямок, аби росіяни не змогли напасти зненацька.

Як розповів в етері телемарафону командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, довкола Києва звели три кільця оборони.

"За рік на цій посаді ми зробили величезний обсяг роботи. Це близько 1000 кілометрів фортифікаційних споруд, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок, який до цього часу не був врахований як оборонний рубіж. Ми зробили все, щоб варіантів раптового заходу противника не було", - сказав Павлюк.

За його словами, зараз обронні руюежі продовжують укріплювати, щоб убезпечити Київ і область від повторного нападу росіян.

Павлюк додав, що продовжують будувати бетонні укріплення, бо "мати такого сусіда (Росі - Ред.) - потрібно бути постійно готовим до війни".