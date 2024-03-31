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Четверо втікачів намагалися переплисти Тису на гумовому човні

Чотирьох відчайдухів спіймали за 100 метрів від кордону з Угорщиною з гумовим човном.

Четверо втікачів намагалися переплисти Тису на гумовому човні
Фото: ДПСУ

Четверо чоловіків мобілізаційного віку намагалися переплисти Тису за допомогою гумового човна. Втікачів затримали за 100 метрів від кордону з Угорщиною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Українські прикордонники затримали втікачів за 100 метрві від кордону, коли ті несли гумовий човен, аби переплисти річкую

"Чотирьох чоловіків, які несли з собою гумовий човен, виявили за 100 метрів від кордону. Намірів незаконно дістатися Угорщини затримані не приховували. Також розповіли, що за організацію свого "туру" кожен з них мав віддати від 4 до 5 тисяч доларів", — ідеться у повідомленні ДПСУ. 

Стосовно затриманих складено адмінпротоколи, встановлюється коло причетних до переправлення осіб.

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