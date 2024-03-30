На Зарпатті ліквідували канал переправлення нелегалів через кордон

"На гарячому" затримали переправника, організатора і трьох "клієнтів".

У Закарпатській області прикордонники затримали організатора переправлення осіб через кордон, його пособника та трьох "клієнтів", які повинні були заплатити за таку "послугу" 21500 доларів США.

"Оперативники Чопського та Мукачівського прикордонних загонів ліквідували стійкий канал незаконного переправлення через державний кордон громадян України призовного віку", – зазначили прикордонники.

У ДПСУ повідомили, що група правоохоронців зупинила на околиці села Великі Береги Берегівського району трьох чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути українсько-угорський кордон, та двох переправників, які мали їм це забезпечити.

"Організатора правопорушення, його пособника та трьох "клієнтів" затримали під час транспортування останніх до кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Лужанка", – йдеться у повідомленні.

Як встановили оперативники, організатор, 46-річний закарпатець, познайомився з жителями Івано-Франківщини і Сумщини в Ужгороді та домовився з ними про сприяння у перетині кордону. "Технічні" моменти "операції" забезпечував його пособник, також місцевий житель. Усього перехід держрубежу коштував "клієнтам" 21500 доларів США.

Під час обшуку авто ділків правоохоронці вилучили гроші та чорнові записи затриманих.

Фото: ДПСУ У Закарпатській області перекрили канал переправки нелегалів за кордон

Організаторів незаконного переправлення і помістили до ізолятора тимчасового тримання ГУНП в Закарпатській області. Їм оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 ККУ.

Двох ділків помістили під варту із правом внесення застави. Для організатора її розмір складає 242 400 грн, для пособника – 181 680 грн. Тривають слідчі дії.

Осіб, як намагалися незаконно перетнути державний кордон, притягнуто до адміністративної відповідальності.

У Чернівецькій області поблизу кордону із Молдовою зупинили мікроавтобус, яким восьмеро чоловіків намагалися нелегально дістатися до сусідньої країни. Кожен із чоловіків заплатив по 8000 доларів за "тур".