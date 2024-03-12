​Президент підписав закон щодо права на біологічне батьківство у разі загибелі військового

Президент Володимир Зеленський підписав Закон 10448 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу".

Це відображено у картці документу на сайті парламенту.

Закон врегульовує проблему щодо утилізації біоматеріалу у разі смерті військовослужбовця. Біоматеріал буде зберігатися і родина військовослужбовця матиме право на біологічне батьківство у разі загибелі героя.

Зміни також передбачають, що фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті або оголошення судом її померлою чи безвісно відсутньою.