Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​Президент підписав закон щодо права на біологічне батьківство у разі загибелі військового

Закон врегульовує проблему щодо утилізації біоматеріалу у разі смерті військовослужбовця.

​Президент підписав закон щодо права на біологічне батьківство у разі загибелі військового
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав Закон 10448 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу".

Це відображено у картці документу на сайті парламенту.

Закон врегульовує проблему щодо утилізації біоматеріалу у разі смерті військовослужбовця. Біоматеріал буде зберігатися і родина військовослужбовця матиме право на біологічне батьківство у разі загибелі героя.

Зміни також передбачають, що фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті або оголошення судом її померлою чи безвісно відсутньою.

  • Цей законопроєкт Верховна Рада підтримала ще 7 лютого. 13 лютого документ скерували на підпис Зеленському.
  • Подробиці про програми заморожування сперми і яйцеклітин для військових, як це працює і що змінила своїм новим рішенням Рада читайте в нашому матеріалі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies