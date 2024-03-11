Як вберегти серце та судини й прожити довге життя?

Світова статистика не краща. Кожного року понад 20 мільйонів смертей у світі відбуваються через серцево-судинні хвороби, що активно прогресують. Кількість людей, які мають хвороби серця та судин, лише збільшується. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розуміє важливість цієї теми. Тож за підтримки МОЗу, «100% життя» — Мережа ЛЖВ, USAID та HealthLink.Recovery провела годинний вебінар доступний для кожного українця та українки, який допоможе турботливіше ставитись до серцево-судинної системи, аби прожити довге життя. Спікер та спікерка вебінару розповіли, що треба робити щодень, аби серце і судини були здоровими. Головні тези вебінару у короткій замітці для підтримки вашого здоров’я.

Статистика

В Україні від серцево-судинних хвороб щороку помирає майже півмільйона людей (від 30 до 80 років). Це 64% від усіх випадків смертності. Втім половину з цих випадків можна було б уникнути.

«Якби ж люди охочіше реагували на перші маячки, що свідчать про серцево-судинні хвороби, та йшли на обстеження до сімейних лікарів та лікарок. Вчасне виявлення хвороб — це шанс їх вилікувати повністю, або ж зменшити їхні прояви», — наголосив під час вебінару виконавчий директор ГО «Центр громадянського представництва «Життя» Дмитро Купира.

Спосіб життя

Куріння, алкоголь, жирна їжа, надмірне вживання солі та цукру, відсутність фізичних навантажень — впливають на розвиток серцево-судинних хвороб.

«У 20 років ми можемо не так активно відчувати вплив нікотину та алкоголю. Але в 30, 40, 50 років цей вплив ми відчуваємо суттєво. Уявіть, що насправді відбувається з нашим серцем і судинами, якщо вони часто або періодично потерпають від усіх негативних чинників роками?» — наголосила під час вебінару фасилітаторка Груп Рівних, тренерка з PEN-H протоколів, сімейна лікарка, заступниця директора з медичного забезпечення населення КНП ЦПМСД Мостиської міської ради Ольга Данчівська.

«Не забуваймо й про повномасштабне вторгнення. Війна змінила нас усіх. Ми живемо у постійному стресі. Серцево-судинна система людини, що живе у війні, неодмінно зазнає впливу, інфаркти та інсульти помолодшали на 10–15 років. Нам усім варто щороку обстежуватись та дбати про себе. І це не варто відкладати на завтра. Зробіть це сьогодні», — виконавчий директор ГО «Центр громадянського представництва «Життя» Дмитро Купира.

Профілактика

Якщо ви відчуваєте запаморочення, задуху, часто болить голова, калатає серце, «скаче» артеріальний тиск — зверніться до сімейного лікаря чи лікарки. Це можуть бути перші прояви серцево-судинних хвороб. Обстеження та вчасне лікування допоможуть зменшити їхні прояви або ж взагалі допоможуть від них позбутись. Навіть якщо ви не відчуваєте цих симптомів, але вживаєте алкоголь, курите, мало рухаєтесь, надмірно споживаєте сіль та цукор, також не зволікайте, а пройдіть обстеження. Серцево-судинні хвороби виникають задовго до перших симптомів.

Як зберегти здоров’я серця та судин — дізнавайтесь детальніше у вебінарі, що доступний для усіх українців та українок. Година перегляду допоможе більше дізнатись про свій організм й зрозуміти, як його підтримати. Ще більше корисних матеріалів громадської спілки «Твій сімейний лікар» у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та вайбері.

Матеріал створено для HealthLink.Recovery за фінансової підтримки БО «100% ЖИТТЯ» в рамках реалізації проєкту «HealthLink: Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Ініціатива HealthLink.Recovery спрямована на розширення медичних послуг у постраждалих від повномасштабного вторгнення регіонах.