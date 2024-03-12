Водночас у російському Бєлгороді безпілотник врізався у будівлю адміністрації міста. Двоє мешканців зазнали поранень.

Легіон "Свобода Росії" заявив, що повністю взяв під контроль смт. Теткіно у Курській області.

“Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, Російський добровольчик корпус (РДК) також заявив, що солдати путінської армії тікають від них.

“За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті та непотрібні”, – повідомили у РДК.

Напередодні Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон повідомили, що зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ. В українському ГУР підтвердили цю інформацію.

Також ЗМІ геолокували відео, опубліковане легіоном "Свобода Росії". На ньому видно пожежу внаслідок удару по російському бронетранспортеру. Кадри знято все в тому ж селищі Тьоткіно Курської області, біля самого кордону з Україною. На фото – геолокація обох відео на одній карті.

Тим часом у російському Бєлгороді безпілотник врізався у будівлю адміністрації міста.

За словами місцевого губернатора Гладкова, під час атаки постраждали двоє людей. У будівлі вибиті вікна і пошкоджений фасад.

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи сьогоднішню операцію добровольців, нагадав, що всі ці військові є росіянами, а отже вони в себе вдома.