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ЄС готує санкції проти Ірану через можливу передачу балістичних ракет Росії, − Reuters

Лідери блоку також закликатимуть Єврокомісію підготувати подальші обмеження проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану.

ЄС готує санкції проти Ірану через можливу передачу балістичних ракет Росії, − Reuters
Фото: rada.gov.ua

Лідери Європейського Союзу готові відповісти новими й значними заходами проти Ірану на тлі інформації повідомлень про те, що Тегеран може передати Росії балістичні ракети для використання проти України.

Про це пише Reuters з посиланням на проєкт висновків саміту, який відбудеться наступного тижня 21-22 березня.

Вони також закликатимуть Високого представника ЄС Жозепа Борреля та Єврокомісію підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану.

“Європейська рада закликає треті сторони негайно припинити надання матеріальної підтримки агресивній війні Росії проти України”, − цитує видання текст проєкту.

Шість джерел повідомили Reuters, що Іран надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу “земля-земля”, що поглиблює військову співпрацю між двома країнами, які перебувають під санкціями США.

“Інформація про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети та пов’язані з ними технології для використання проти України, викликають велику стурбованість. Європейський Союз готовий відповісти швидко і в координації з міжнародними партнерами, зокрема новими й значними заходами проти Ірану”, – йдеться в проєкті висновків.

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У вересні минулого року Франція, Німеччина та Велика Британія продовжили санкції щодо Ірану, пов’язані з розповсюдженням балістичних ракет і ядерної зброї, термін дії яких закінчувався в жовтні відповідно до іранської ядерної угоди 2015 року. Тодішні посадовці заявили, що це рішення було прийнято значною мірою через використання Росією іранських безпілотників проти України та ймовірності того, що Іран може передати Росії балістичні ракети.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив в інтерв'ю журналу House на початку березня, що Лондон має інформацією про надання Іраном Росії балістичних ракет. “Чи то балістичні ракети, чи дрони “Шахед”, які вони постачали Росії, ми бачили, що якщо у світі триває боротьба, то Іран часто її підбурює або, у цьому разі, допомагає “забезпечувати харчовий ланцюжок””, − підкреслив Шаппс.

  • Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наприкінці лютого не підтвердив, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети.
  • Державний департамент США на початку березня застеріг Іран від продажу Росії балістичних ракет, пообіцявши у відповідь "швидку та жорстку реакцію світової спільноти".
  • The Wall Street Journal у січні повідомляв, що постачання іранських балістичних ракет до Росії може відбутися вже цієї весни.
  • Торік у листопаді координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності.
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