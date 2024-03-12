​Більшість українців вважають, що російську мову треба усунути з офіційного спілкування, - опитування

На сьогодні в Україні є 10% тих, хто хотів би бачити російську мову або офіційною у своїй області, або взагалі другою державною.

Більшість українців, 66%, вважає, що російську мову має бути усунуто з офіційного спілкування.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Тільки 3% вважають, що російська мова має отримати статус другої державної. І 24% вважають, що російська мова може стати офіційною в регіонах, де більшість цього хоче.

При цьому серед 24%, які підтримують офіційний статус в окремих регіонах, 15% проти того, щоб російська мова стала офіційною в їхньому регіоні. Хотіли б зробити російську офіційною в їхньому регіоні 7%, іще 1% не визначився зі своєю позицією.

"Отже, на 2024 рік в Україні є 10% тих, хто хотів би бачити російську мову або офіційною у своїй області, або взагалі другою державною. Водночас 81% або хоче її усунення з офіційного спілкування на всій території, або проти її використання у своєму регіоні", - зазначають у КМІС.

На півдні країни 69% підтримують або повне усунення російської з офіційної сфери, або принаймні проти того, щоб у їхньому регіоні російська мова була офіційною. На противагу цьому 18% або хочуть, щоб російська мова була офіційною в їхньому регіоні, або взагалі стала державною.

На сході 52% підтримують або повне усунення з офіційної сфери, або принаймні проти того, щоб у їхньому регіоні російська мова була офіційною. На противагу цьому 34% або хочуть, щоб російська мова була офіційною в їхньому регіоні, або взагалі стала державною.

"Важливо, що в Україні переважно зберігається нормальне (позитивне або нейтральне) ставлення до російськомовних співгромадян, однак довгостроковим курсом є розбудова української мови як важливої складової та символу української громадянської нації. Примітною є зміна парадигми сприйняття української мови у віковому розрізі. Ще на початку 2000-х років (та й справді й пізніше) українська мова в багатьох асоціювалася як мова старших людей та людей із сільської місцевості (мова "бабусь і дідусів"). Нині ми бачимо, що найбільше наполягають на єдиному державному та офіційному статусі української мови - наймолодші українці", - прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводили з 17 до 23 лютого в межах всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) опитано 1 052 респонденти, які проживають в усіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, що контролювалася урядом України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, щоабсолютна більшість українців (84%) впевнені, що в країні немає проблем із використанням російської мови. Про це свідчать дані опитування КМІС.

У 2023 році частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%.