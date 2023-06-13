Російськомовні українці не відчувають жодних утисків чи переслідувань, - опитування

Абсолютна більшість українців (84%) впевнені, що в країні немає проблем із використанням російської мови.

Хоча російська влада постійно змінює бачення своїх цілей у війні проти України, незмінним лишається акцент на "захисті російськомовного населення". Однак, більшість українців вважають, що в нашій країні немає проблем із використанням російської мови.

Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Абсолютна більшість українців (84%) впевнені, що в Україні немає проблем із використанням російської мови, і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань (у травні 2022 року показник був 93%).

Лише 8% вважають, що російськомовні громадяни зазнають утисків і переслідувань (у травні 2022 року показник був 5%).

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення, як і в 2022 році, вважають, що утисків і переслідувань російськомовного населення немає. Зокрема, серед жителів Сходу так вважають 85%, а серед жителів Півдня – 81%.

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає (і лише 13% вважають, що такі утиски мають місце).

У вибірці було лише 32 респондентів (з 984), які продовжують ідентифікувати себе за національністю як росіяни. Такої кількості недостатньо для статистично надійних розрахунків. Утім, серед них лише шестеро бачать утиски через російську мову, а 25 - навпаки, вважають, що жодних проблем через російську мову немає.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

А з 16 липня 2021 року набули чинності нові положення закону, які стосуються насамперед сфери культури. Ці положення намагалися відтермінувати деякі депутати. Відповідний законопроєкт і правки до вже чинних законів пропонували до кількох законопроєктів. Усі спроби були або відкликані, або відхилені.

10 червня 2023 року перехід шкіл нацменшин на українську мову відклали на рік.